Предприниматели, работающие на рынке, заявили, что тут покупателей меньше, чем в супермаркетах. И они не понимают, почему им работать нельзя, а супермаркетам можно. Так они объяснили продолжение работы рынка.

На место вчора приезжала полиция, однако их не услышали и правоохранители уехали. Однако, сегодня утром несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии совместно с полицейскими заблокировали все входы на вещевой рынок "Колос".

Напомним, в Николаевской области ввели красный уровень карантина.