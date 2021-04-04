В Николаеве работники рынка "Колос" решили продолжить работать, несмотря на введение жесткого карантина. Для закрытия рынка задействовали Национальную гвардию.
Об этом сообщает издание "Новости N".
Предприниматели, работающие на рынке, заявили, что тут покупателей меньше, чем в супермаркетах. И они не понимают, почему им работать нельзя, а супермаркетам можно. Так они объяснили продолжение работы рынка.
На место вчора приезжала полиция, однако их не услышали и правоохранители уехали. Однако, сегодня утром несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии совместно с полицейскими заблокировали все входы на вещевой рынок "Колос".
Напомним, в Николаевской области ввели красный уровень карантина.
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