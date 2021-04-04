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В Николаеве работники рынка "Колос" решили продолжить работать, несмотря на введение жесткого карантина. Для закрытия рынка задействовали Национальную гвардию.

Предприниматели, работающие на рынке, заявили, что тут покупателей меньше, чем в супермаркетах. И они не понимают, почему им работать нельзя, а супермаркетам можно. Так они объяснили продолжение работы рынка.

На место вчора приезжала полиция, однако их не услышали и правоохранители уехали. Однако, сегодня утром несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии совместно с полицейскими заблокировали все входы на вещевой рынок "Колос".

Напомним, в Николаевской области ввели красный уровень карантина.
ForUm

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