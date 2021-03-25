Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести с 27 марта на территории Николаевской области красный уровень эпидемической опасности. Об этом на своей странице в Faebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00:00 27 марта 2021 красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Николаевской области и применить на территории Николаевской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности», –написал он.

Напомним, в красную зону эпидопасности по COVID-19 Минздрав внес Николаевскую и Черкасскую области.