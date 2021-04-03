По состоянию на 2 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека. Всего прививки получили уже 286 647 человек.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Завершили вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, всего два человека.
За прошедшие сутки 2 апреля в Украине привиты 18 814 человека. В Минздраве приводят для сравнения количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок :
г. Киев – 2 053 случаи/ 2 060 прививок;
Винницкая область – 612 случаев/ 840 прививок;
Волынская область – 445 случаев/ 350 прививок;
Днепропетровская область – 1 433 случаи/ 1 320 прививок;
Донецкая область – 749 случаев/ 570 прививок;
Житомирская область – 642 случаи/ 810 прививок;
Закарпатская – 393 случая/ 440 прививок;
Запорожская область – 754 случаи/ 930 прививок;
Ивано-Франковска область – 332 случаи/ 684 прививки;
Киевская область – 1 366 случаев/ 270 прививок;
Кировоградская область – 144 случаи/ 480 прививок;
Луганская область – 230 случаев/ 390 прививок;
Львовская область – 1 538 случаев/ 1 160 прививок;
Николаевская область – 471 случай/ 480 прививок;
Одесская область – 1 521 случай/ 830 прививок;
Полтавская область – 774 случая/ 860 прививок;
Ровенская область – 690 случаев/ 540 прививок;
Сумская область – 825 случаев/ 570 прививок;
Тернопольская область – 673 случаи/ 420 прививок;
Харьковская область – 1 470 случаев/ 1 930 прививок;
Херсонская область – 274 случаи/ 50 прививок;
Хмельницкая область – 1 144 случаи/ 680 прививок;
Черкасская область – 743 случаи/ 1380 прививок;
Черновицкая область – 360 случаев/ 390 прививок;
Черниговская область – 705 случаев/ 380 прививок
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 20 341 человека, зафиксировано 396 летальных случаев, 9166 пациентов выздоровели.
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