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По состоянию на 2 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека. Всего прививки получили уже 286 647 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Завершили вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, всего два человека.

За прошедшие сутки 2 апреля в Украине привиты 18 814 человека. В Минздраве приводят для сравнения количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок :

г. Киев – 2 053 случаи/ 2 060 прививок;

Винницкая область – 612 случаев/ 840 прививок;

Волынская область – 445 случаев/ 350 прививок;

Днепропетровская область – 1 433 случаи/ 1 320 прививок;

Донецкая область – 749 случаев/ 570 прививок;

Житомирская область – 642 случаи/ 810 прививок;

Закарпатская – 393 случая/ 440 прививок;

Запорожская область – 754 случаи/ 930 прививок;

Ивано-Франковска область – 332 случаи/ 684 прививки;

Киевская область – 1 366 случаев/ 270 прививок;

Кировоградская область – 144 случаи/ 480 прививок;

Луганская область – 230 случаев/ 390 прививок;

Львовская область – 1 538 случаев/ 1 160 прививок;

Николаевская область – 471 случай/ 480 прививок;

Одесская область – 1 521 случай/ 830 прививок;

Полтавская область – 774 случая/ 860 прививок;

Ровенская область – 690 случаев/ 540 прививок;

Сумская область – 825 случаев/ 570 прививок;

Тернопольская область – 673 случаи/ 420 прививок;

Харьковская область – 1 470 случаев/ 1 930 прививок;

Херсонская область – 274 случаи/ 50 прививок;

Хмельницкая область – 1 144 случаи/ 680 прививок;

Черкасская область – 743 случаи/ 1380 прививок;

Черновицкая область – 360 случаев/ 390 прививок;

Черниговская область – 705 случаев/ 380 прививок

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 20 341 человека, зафиксировано 396 летальных случаев, 9166 пациентов выздоровели.
ForUm

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