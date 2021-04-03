Показатель уровня госпитализаций больных с коронавирусом по состоянию на субботу, 3 апреля не превышен только в трех областях Украины.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, уровень госпитализаций в 60 на 100 тысяч населения не превышен в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях, где этот показатель составляет соответственно 42,8, 49,7 и 45,5.

Наибольший уровень в Хмельницкой (128,1), Житомирской (115,5), Винницкой (110,9) и Николаевской (109,5) областях, а также Киеве — (114,4).

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 20 341 человека, зафиксировано 396 летальных случаев, 9166 пациентов выздоровели.