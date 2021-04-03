С субботы, 3 апреля в Сумах усиливают карантинные ограничения.

Данное решение принял исполнительный комитет на внеочередном заседании, передает пресс-служба горсовета.

Дополнительные карантинные ограничения введены на период с субботы, 3 по воскресенье, 11 апреля.

Согласно обнародованному перечню дополнительных ограничений, с сегодняшнего дня на территории города запрещено:

посещение мест отдыха и скопление людей в общественных местах в количестве более трех человек;

выход из помещений (квартир) и пребывание на территориях общего пользования без одетых защитных масок;

посещение всех учреждений образования независимо от формы собственности ее соискателями, кроме детсадов (предполагается работа дежурных групп для детей) и внешкольного образования спортивного профиля, воспитанники которых являются участниками спортивных мероприятий;

госучреждения, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления должны осуществлять прием граждан в онлайн-режиме;

руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности рекомендовано перейти, по возможности, на дистанционную форму работы.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 20 341 человека, зафиксировано 396 летальных случаев, 9166 пациентов выздоровели.