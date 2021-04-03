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Иран столкнулся с четвертой крупной волной заражения COVID-19. О начале четвертой волны объявили в двух из 32 провинций страны - Альборз и Илам.

Об этом пишет Al Jazeera.

Еще семь провинций, включая Тегеран, находятся на грани.

"Мы можем столкнуться с этой волной и в других провинциях. Поэтому нам нужно быть осторожными", - сказал президент страны Хасан Рухани во время телеобращения.

Возобновление случаев заболевания, которое, по словам представителей здравоохранения, вскоре будет сопровождаться резким увеличением числа госпитализаций и смертей, произошло через две недели после Новруза, иранского нового года, 20 марта.

За Новрузом следуют длительные праздники, во время которых иранцы традиционно путешествуют, в основном, в живописные провинции на севере, недалеко от Каспийского моря, и навещают семью и друзей.

В Иране зарегистрировано более 1,9 миллиона случаев коронавируса с момента, когда он объявил о первом заболевании в феврале прошлого года. Около 63 тысяч человек погибли, что является самым большим числом погибших от COVID-19 в регионе.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 20 341 человека, зафиксировано 396 летальных случаев, 9166 пациентов выздоровели.
ForUm

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