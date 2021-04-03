В ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о вакцинации населения Украины. Об этом сказал в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (2 апреля - ред.), и одним из ключевых вопросов, которые рассматривались, прежде всего, я бы хотел обратить внимание, что рассматривался вопрос о вакцинации. У нас очень сложная ситуация с распространением COVID-19. В ближайшее время будет указ Президента, который отразит решение СНБО, что касается вакцинации нашего населения», - рассказал Данилов.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 20 341 человека, зафиксировано 396 летальных случаев, 9166 пациентов выздоровели.