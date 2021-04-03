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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Германия пристально следит за ситуацией на российско-украинской границе.

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает пресс-служба МИД.

По словам Мааса, Германия разделяет позицию Украины о необходимости деэскалации и подтверждение преданности режима прекращения огня.

Кулеба рассказал Маасу о попытках России разрушить процесс мирного урегулирования и подорвать политико-дипломатические усилия нормандского формата, призвал не допустить успеха этих попыток.

Напомним, состоялась первая личная беседа в телефонном формате президента Украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом

Байден в  разговоре с Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.
ForUm

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