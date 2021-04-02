В фильме «Паломница» Оксана Марченко демонстрирует собственный пример духовного возрастания, к которому призывает украинцев. Об этом в своей колонке, посвященной четвертой серии фильма «Паломница», пишет православный публицист Дмитрий Скворцов.

«Ещё месяц назад, на презентации своего киноцикла Оксана Марченко призналась, что идея паломничества по монастырям - не её собственная. На это было ей наставление ангела», - напоминает публицист.

Как отмечает Скворцов, новая серия «Паломницы» посвящена крестному ходу с чудотворной иконой «Призри на смирение» Введенского монастыря.

«Центральная линия этой части - Введенский монастырь Киева. Но начинается она с истории села Белогородка, что в 15 километрах от столицы. Отсюда каждый год 13 июля начинает движение Крестный ход с чудотворной иконой «Призри на смирение» Введенского монастыря», - сообщает автор.

«Идёт молитвенная процессия 50 километров на Запад до скита Введенского монастыря в селе Томашовка Фастовского района. Так и Оксана, сменив шпильки на кроссовки, пошла по древнерусскому тракту, прорубленному именно через Белогородку (тогда - Белгород-Киевский) до Владимира Волынского, Галича и далее вплоть до Регенсбурга (резиденции германского епископа единой ещё церкви)», - уточняет публицист.

Скворцов рассказывает историю иконы «Призри на смирение», с которой идет крестный ход, о котором рассказывается в четвертой серии фильма «Паломница».

«Икона «Призри на смирение» («Взгляни милосердно на смирение [молящегося пред образом твоим])» была чудесным образом обнаружена на озере Каменном под Псковом в 1420 году. Из правого глаза Божией матери истекала кровь. Этот знак псковитяне восприняли в утешение в те годы, когда они терпели бедствия от очередного морового поветрия (эпидемии) и вторжений литовского князя Витовта. До XIX века икона не дожила. Скорее всего, её уничтожил один из многочисленных пожаров, которым подвергался Псков. Списков с чудотворного образа известно немного. Один из них и находится в киевском Введенском мужском монастыре», - сообщает публицист.

Скворцов приводит пожелание Оксаны Марченко, чтобы 50 километров этого крестного хода стали дорогой покаяния, которая приведет к Богу.

«Быть может, и вы, такие же маловерные, как я, пойдёте в крестный ход, - заключает автор фильма. - И в пути увидите души умерших. Или ангелов. И Божию Матерь, раздающую лекарства всем тем, кто просит её об этом. Кто делает шаги к ней навстречу. Пусть эти 50 километров станут началом Большого-большого пути - дорогой покаяния, которая приведёт нас к Богу», - цитирует публицист слова Оксаны Марченко.

По мнению Скворцова, в своем фильме «Паломница» Оксана Марченко в том числе призывает зрителей к духовному возрастанию.

«Что же, собственный смиренный пример - разве не это главное в призыве духовного возрастания, к которому призывает Оксана Марченко себя и нас, погрязших в третьестепенных, а то и духовно опасных житейских «мудростях» и заботах о бренном», - заключает православный публицист Дмитрий Скворцов.