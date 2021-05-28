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Оксана Марченко выпустила финальную серию своего авторского проекта «Паломница». В этом эпизоде телеведущая отправилась в пешее путешествие по малому Афону – святыням Закарпатья. На своей странице в Instagram странница отметила, что этот фильм – не конец, а лишь завершение первого сезона, сообщает 112 Украина.

«Есть кое-что, что вы должны узнать об этом проекте. Во-первых, и это главное - его создает Господь. Он ведет нас всех своей рукою. Во-вторых, паломничество - это даже круче, чем полет к другим планетам, здесь чудес и загадок больше. В-третьих, чем больше я что-то узнаю в своих поездках, тем больше я понимаю, что не знаю ровным счетом ничего. В-четвертых, в этом паломничестве вы также принимаете участие, как и я. Мы с вами путешествуем по монастырям и святым местам, но еще мы совершаем паломничество в святая святых - в души людей, в которых живет Бог. А в-пятых, я уже собираю чемоданы и читаю новые книги, чтобы отправиться во 2-й сезон «Паломницы». И кто знает, может, вы будете рядом со мной ставить свечу, причащаться или молиться в вашем городе или деревне...» - написала Оксана Марченко в Instagram.

Финальное паломничество было довольно сложным, ведь его путь лежал через густые карпатские леса, где абсолютно не знаешь, какой сюрприз подготовила дикая природа на следующем шагу. Помогал телеведущей пройти весь маршрут эксперт по выживанию в экстремальных условиях Владимир Вукста, более известный как Голтис. Он поделился своим секретом, что помогает ему преодолеть даже самые сложные испытания в его путешествиях.  

12-ю серию, которая завершает первый сезон «Паломницы», можно посмотреть на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко. А если вы хотите поделиться своей историей, как вера в Бога помогла пережить жизненные трудности, заходите на сайт palomnitsa.com.ua и становитесь душевным донором.
ForUm

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