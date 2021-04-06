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Пятая серия фильма «Паломница» Оксаны Марченко строится вокруг киевской Голосеевской обители - одного из самых молодых монастырей столицы. Об этом пишет в своей колонке «Паломница-5»: мастер-класс любви» православный публицист Дмитрий Скворцов.

«Пятая серия «Паломницы» оказалась самой «игровой» из предыдущих серий. Оксана изобразила в ней нищенку (похвалюсь, я сразу узнал актрису – красота пробилась-таки сквозь килограммы грима и километры нечёсаных косм) и… саму себя. Причём, вновь обращу внимание на смелость автора-исполнителя. Она и здесь представила себя не в самом выгодном свете», - пишет публицист.

По словам Скворцова, сюжетная линия «Паломницы-5» строится вокруг киевской Голосеевской обители.

«Это один из самых молодых монастырей. Но уже один из самых любимых у киевлян. В первую очередь, благодаря почившей подвижнице матушке Алипии и действующему, любимому паствой наместнику епископу Исаакию», - поясняет публицист.

Скворцов пишет, что лента рассказывает несколько сюжетов о чудесах и подвигах, совершённых в монастыре.

«Прихожанин Голосеевского, лидер рок-группы «Братья Карамазовы» Олег Кривошея (Карамазов) повествует не только о своём - как всё у него трагикомическом - преображении именно в этой обители, но и о монахине Елене Голосеевской. Она пожертвовала собой во время Великой Отечественной войны ради маленьких вечно голодных киевлян. Зная, что одно из полей по периметру линии обороны города не разминировано, она, тем не менее, собирала на нём овощи, раздавая затем детям. И в один из дней подорвалась на мине», - напоминает публицист.

Также Скворцов сообщает, что обширный эпизод пятой серии «Паломницы» Оксаны Марченко посвящён легендарной монахине Алипии Киевской.

«Но впервые - не только ей одной. «В отличие от монахини Алипии, о её помощницах сегодня вспоминают редко, - говорит автор фильма. - А ведь жизнь этих простых искренних женщин тоже можно назвать подвигом. Такие преданные чада, как келейница Мария Скидан, забыв о себе, отдавали все свои силы ради служения ближнему». И вот за это огромная благодарность Оксане Марченко - что запечатлела для нас последних живых свидетельниц праведного жития и в этом - святом смысле - сожительниц матушки Алипии», - информирует публицист.

«Главное, что после просмотра становится четче понятна важная истина: мы все одинаково любимы Создателем нашим. И каждый на своём месте способен творить как добро, так и зло. По мере сил и возможностей. Своим фильмом Оксана Марченко призывает творить добро. Но считает, что это невозможно, если прежде не полюбим друг друга. И демонстрирует мастер-класс любви. Не мимимишной. А действенной», - заключает православный публицист Дмитрий Скворцов.
ForUm

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