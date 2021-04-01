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В первом квартале 2021 товарооборот Украины вырос на 12,13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщил заместитель министра экономики, торгпред Украины Тарас Качка.

«Украинская экономика восстанавливается. Первый квартал этого года показал рост товарооборота по сравнению с кварталом прошлого года на 12,13%.

Хорошая новость – экспорт растет. Первый квартал принес 13,75 млрд долларов, что на 12,03% больше, чем в первый квартал прошлого года», - написал он в Facebook.

По словам Качки, экспорт добавляет каждый месяц: Так имеем рост по сравнению март к февралю на 15,6% до 5,2 млрд долларов».

Но также, по его словам, растет и импорт.

«Это означает, что потребители готовы тратить. Это означает больше собранных налогов. Но это также и минус в нашем торговом балансе, динамика которого пока опережает прошлый год», - пояснил торгпред Украины.

Географически наконец есть рост экспорта в ЕС +17,9 за первый квартал этого года по сравнению с первым кварталом прошлого года. Экспорт в Китай и дальше растет бешеными темпами: Q1 21 до Q1 20 + 55,3%.

«И с Китаем и с ЕС сокращаем отрицательное сальдо», - отметил Качка, добавив, что со странами-соседями тоже есть хороший баланс.

«С Польшей имеем рост товарооборота на 16%, при этом имеем полный паритет по импорту и экспорту. С Турцией имеем также плюс в 260 млн в первом квартале», - написал он.

Главная движущая сила экспорта – это руда и черные металлы, на которые растут и цены и спрос. И эта тенденция сохранится.

«Но наша торговля живет не только commodities. В первом квартале мы экспортировали мебели на 50% больше чем в первом квартале прошлого года. На сумму 247,4 млн долларов. При этом баланс торговли этими товарами положительный – положительное сальдо составляет 132,7 млн долларов», - резюмировал торгпред Украины.
ForUm

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