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За 2020 год розничный товарооборот предприятий розничной торговли Украины увеличился на 7,9% (в сопоставимых ценах) против 2019 года, до 874,43 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.

Лидером по объемам розничного товарооборота розничных предприятий в 2020 году был город Киев (202,32 млрд грн). Среди регионов страны первое место по этому показателю заняла Днепропетровская область (87,98 млрд грн); второе - Киевская (78,39 млрд грн); третье - Одесская (67,98 млрд грн) области.

Наименьшие объемы розничного товарооборота за прошлый год продемонстрировали розничные предприятия Луганской (6,12 млрд грн), Черновицкой (8,46 млрд грн) и Тернопольской (9,67 млрд грн) областей.

По данным Госстата, в 2019 году розничный товарооборот предприятий розничной торговли (юридических лиц) составил 795,20 млрд грн, что на 11,6% (в сопоставимых ценах) больше, чем в 2018 году.

 
ForUm

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