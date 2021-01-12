Товарооборот Украины в 2020 году составил $103,4 млрд, что на $7 млрд меньше, чем в предыдущем (в 2019 году - $110,5 млрд), сообщили ForUm’у в пресс-службе Государственной таможенной службы.
За 12 месяцев 2020 году в Украину импортировали товаров на $54,2 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 импорт уменьшился на $6,2 млрд или на 10,3%).
Экспортировали из Украины на $49,2 млрд (уменьшение экспорта составило $,0,85 млрд или 1,7%).
Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $5 млрд.
Страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай - $8,3 млрд, Германия - $5,1 млрд и Россия - $4.6 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в Китай - на $7,1 млрд, Польша - на $3,3 млрд, РФ - $2,7 млрд.
В тройке наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся:
- зерновые - на $9,4 млрд;
- черные металлы - на $7,7 млрд;
- жиры и масла животного или растительного происхождения - на $5,8 млрд;
Больше всего импортировали в Украину следующие категории:
- топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - $8 млрд
- реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства - $6,1 млрд;
- средства наземного транспорта - $5,5 млрд.
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