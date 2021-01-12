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Товарооборот Украины в 2020 году составил $103,4 млрд, что на $7 млрд меньше, чем в предыдущем (в 2019 году - $110,5 млрд), сообщили ForUm’у в пресс-службе Государственной таможенной службы.

За 12 месяцев 2020 году в Украину импортировали товаров на $54,2 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 импорт уменьшился на $6,2 млрд или на 10,3%).

Экспортировали из Украины на $49,2 млрд (уменьшение экспорта составило $,0,85 млрд или 1,7%).

Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $5 млрд.

Страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай - $8,3 млрд, Германия - $5,1 млрд и Россия - $4.6 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Китай - на $7,1 млрд, Польша - на $3,3 млрд, РФ - $2,7 млрд.

В тройке наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся:

- зерновые - на $9,4 млрд;

- черные металлы - на $7,7 млрд;

- жиры и масла животного или растительного происхождения - на $5,8 млрд;

Больше всего импортировали в Украину следующие категории:

- топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - $8 млрд

- реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства - $6,1 млрд;

- средства наземного транспорта - $5,5 млрд.
ForUm

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