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Помещение окружной избирательной комиссии № 87 в Надворной Ивано-Франковской области окружили спецназовцы, сообщает движение «Чесно».

Отмечается, что спецназовцы зашли в помещение около 06:00.

«Всех вывели из Дома культуры, кто не имеет отношения к избирательному процессу. Остались только члены УИК. В это время членов ОИК не было», - сообщили наблюдатели.

Согласно закону, заседание непрерывное, но члены ОИК его прервали.

Около 11:00 зафиксировано, что помещение ОИК окружили спецназовцы.

Кроме этого, здание окружили авто. Члены ОИК пришли в 11:30 и начали работу.

Члены ОИК сообщили движению, что в помещении были мешки с документацией, которую сдали члены УИК и оставляли на ночь в помещении Дома культуры. Сегодня, по словам членов ОИК, положение мешков изменилось.

Напомним, с 29 на 30 марта около полуночи председатель окружной избирательной комиссии покинул помещение. Около 2:00 30 марта в полицию поступило анонимное сообщение о якобы «заминировании» здания ОИК, но взрывчатки не нашли.

28 марта во 87-м избирательном округе состоялось голосование на промежуточных выборах в Верховную Раду. В тройку лидеров здесь вышли Василий Вирастюк от партии «Слуга народа», Руслан Кошулинский от ВО «Свобода» и Александр Шевченко - «За будущее». ЦИК подсчитала менее 68% протоколов участковых комиссий.

«Слуги народа» поехали на Прикарпатье разбираться с подсчетом голосов.

Кандидат в народные депутаты Руслан Кошулинский потребовал признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы, исходя из «многочисленных нарушений и сложившейся ситуации».
ForUm

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