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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия может решать вопросы исключительно военным путем, сообщает «Украина 24».

Таким образом он прокомментировал отказ России от возврата к режиму прекращения огня, а также заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Будем исходить из того, что россияне постоянно готовятся к какой-то войне. Уже воюют 150 лет, если взять всю историю России. Это главное. У них нет другого пути решения, или не видят другого пути решения вопросов, только силовой путь. Российская позиция на первом месте, а нормы международного права для них не являются обязательными. Это философия и позиция России. Поэтому говорить о позиции России, готовятся ли сегодня или завтра, или послезавтра к войне, - постоянно и всегда. Другое дело, что мы должны быть готовыми к такому сценарию, и делать все, чтобы худшее не произошло», - сказал Кравчук.

Политик назвал высказывания Пескова «блажью».

«Я читал заявление господина Пескова, он сказал, что «Украина может спровоцировать конфликт, это может вызвать силовое решение вопроса на Донбассе». То есть он предусматривает возможности Украины для конфликта. Россия находится на нашей земле, их войска, оружие, они концентрируют бронесилы около украинской границы. И внезапно ему в голову приходит такая блажь, якобы «Украина может спровоцировать» с его точки зрения. Они провоцируют, а мы «можем»! И вот эта позиция, что Украина для них должна исполнять эти прихоти, которые они считают необходимыми, и только те решения правильные, которые они предлагают. А идти на переговорные процессы они отказываются. Но это не значит, что мы будем опускать руки», - сказал Кравчук.

Как ранее сообщал ForUm, российская делегация в Трехсторонней контактной группе не поддержала инициативу председатель украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука обеспечить с 1 апреля соблюдение всеобъемлющего режима прекращения огня.
ForUm

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