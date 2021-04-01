С 1 апреля по 1 ноября на семи столичных улицах разрешено повышение скорости движения до 80 км/ч. Об этом заявил первый заместитель председателя Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

«Учитывая общественный резонанс, который вызвало ограничение скоростного режима на ряде столичных улиц, город совместно с полицией решил разрешить движение по отдельным дорогам, определенным решением Киевского городского совета, со скоростью до 80 км/ч», - отметил Поворозник.

По его словам, речь идет о семи участках:

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Николая Гринченко до Южного моста);

просп. Николая Бажана (от Южного моста до Харьковской площади).

«Вместе с тем, совместные рабочие группы специалистов «Центра организации дорожного движения», полиции и других заинтересованных лиц проведут обследование и анализ скоростного режима, учитывая градостроительную ситуацию, которая существенно изменилась с момента принятия решения Киевсоветом в октябре 2018», - подчеркнул Поворозник.

Напомним, 31 марта директор КП «Центр организации дорожного движения» Виктор Черний заявил, что с 1 апреля столица не будет внедрять повышение разрешенной скорости движения до 80 км/ч на 17 улицах, поскольку на сегодня ни одна из них не соответствует полностью необходимым критериям.