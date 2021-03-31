С 1 апреля столица не будет внедрять повышение разрешенной скорости движения до 80 км/ч на 17 улицах, поскольку на сегодня ни одна из них не соответствует полностью необходимым критериям. Об этом заявил директор КП «Центр организации дорожного движения» Виктор Черний, сообщает пресс-служба КГГА.

«Представители Департамента транспортной инфраструктуры, Управление патрульной полиции, КК «Киевавтодор» и ​​КП« Центр организации дорожного движения» осуществили комиссионное обследование улиц, где решением Киевсовета с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости движения транспорта до 80 км/ч. Обследование показало, что ни одна из 17 улиц не соответствует полностью необходимым критериям, которые определены Правилами дорожного движения и методике принятия решений об установлении ограничений скорости, а также действующим государственным нормам и стандартам», - сообщил Черний.

Он отметил, что на указанных улицах фиксируется высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. Кроме того, на улицах разрешено велосипедное движение, а против повышения разрешенной скорости движения выступает велосообщество. Вдоль таких улиц размещены заведения массового посещения граждан, остановки общественного транспорта (без заездных карманов) и др.

«Здесь следует принять во внимание, что Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность только при превышении установленной скорости движения более чем на 20 км/ч. Еще 2 км/ч являются технической погрешностью, не учитывается при фиксации скорости соответствующим оборудованием. Так что фактически речь идет о разрешении двигаться со скоростью до 102 км/ч в населенном пункте! А на этой улице приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года. Это 182 смерти и 1789 травмированных. Такие выводы велосообщества города, опирающиеся на официальные данные патрульной полиции», - отметил директор КП« Центр организации дорожного движения».

Он напомнил, что в соответствии со ст. 27 закона Украины «О дорожном движении», изменения в организации дорожного движения с целью повышения интенсивности движения транспортных средств за счет снижения безопасности дорожного движения не допускаются. А стратегия развития Киева до 2025 года предусматривает снижение смертности на столичных дорогах на 50%.

«Сам город ответственен за организацию дорожного движения и безопасности на столичных дорогах, а полиция, в свою очередь, уже контролирует соблюдение правил. В европейских странах вообще есть тенденция к снижению разрешенной скорости движения на улицах городов до 30 км/ч. Город не может позволить себе рисковать жизнью киевлян и поднимать разрешенную скорость движения, когда условия для этого отсутствуют», - резюмировал Черний.