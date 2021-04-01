Сотрудники Шевченковского управления полиции Киева при содействии Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожской и Николаевской областях задержали группу злоумышленников, которые три года удерживали в плену киевлянина, сообщает пресс-служба столичного главка.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, потерпевший находился в списках без вести пропавших лиц с 2017. «Мы получили оперативную информацию о местонахождении разыскиваемого в Николаеве. Во время следственных действий в помещении злоумышленников обнаружили 52-летнего потерпевшего, а также 49-летнего киевлянина, которого, вероятно, также насильно удерживали в доме. Трех правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - уроженцы Николаевщины и Запорожье 1958, 1974, 1969 годов рождения», – отметил он.

Фигурантов доставили в Шевченковское управление столичной полиции для проведения следственных действий и установления роли каждого. Сейчас следователи готовят им объявления о подозрении.

Сыщики районного управления полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«В ходе неотложных следственных действий к нам обратилась еще одна гражданка, которая сообщила, что эти же люди мошенническим путем завладели ее домом, а саму женщину поселили в частный дом одного из сел Николаевской области. Сейчас мы проверяем причастность преступной группы к этой мошеннической схеме и к аналогичным преступлениям на территории Украины», - добавил руководитель столичного главка.