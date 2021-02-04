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Пропавший 28 января в районе проведения Операции объединенных сил украинский военный находится в плену боевиков, сообщает пресс-служба Оперативного командования «Север».   

Отмечается, что 3 февраля оккупационная власть так называемой «ДНР» обнародовала несколько видео с данным военнослужащим, где его заставляют все больше и больше лить грязь на Украину и своих собратьев.

«Это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ вещи, что дискредитируют Вооруженные силы Украины и нашу страну. Сейчас детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие. Но данный случай еще раз доказывает, что русские оккупанты способны на любые подлые действия, лишь бы навредить имиджу защитников Украины», – отметили в пресс-службе.

«Просим военнослужащих и гражданских в зоне проведения операции Объединенных сил быть чрезвычайно осторожными и ни в коем случае не доверять врагу», – сказано в сообщении.

Напомним, 28 января на Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов пропал украинский военный.
ForUm

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