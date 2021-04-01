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По всей территории Франции на месяц усиливаются карантинные меры: в частности, речь идет об ограничении передвижения граждан и закрытии школ. Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации, сообщает Укринформ.

«Правила в отношении повышенного уровня реагирования, которые сейчас действуют в 19 департаментах (с самой сложной эпидемической ситуацией - ред.), будут распространяться на всю территорию метрополии на четыре недели», - отметил Макрон.

В период с 3 апреля по 2 мая передвижение между регионами будет разрешено только по веским причинам. Гражданам позволяется уезжать от дома без оформления специальных разрешений на расстояние до 10 км.

Кроме этого, будут закрыты детские сады, школы, а также заведения общественного питания, ТРЦ, спортзалы, театры и кинотеатры.

На всей территории страны сохранится комендантский час с 19:00 до 06:00.

Макрон напомнил, что во Франции с начала марта стремительно возросло количество суточных случаев заражения COVID-19, что обусловлено появлением новых штаммов коронавируса. Он также в очередной раз заверил, что все взрослые французы на добровольных началах получают прививки до конца лета.

За последние сутки во Франции выявлено 30 702 новых случаев коронавируса, умерли 337 человек. Всего с начала эпидемии - 4 585 385 и 95 364 соответственно.

 
ForUm

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