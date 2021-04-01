Об особенностях работы общественного транспорта по специальным пропускам для пассажиров в Киеве рассказал первый заместитель председателя городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает УНИАН.

Он объяснил, когда и сколько запланировано выдать специальных пропусков на транспорт.

«1 апреля, после заседания городской комиссии, которая утвердит соответствующее решение, будет указан порядок получения пропусков для (в первую очередь) работников критической инфраструктуры: это касается медицины, транспорта, социальных работников, жилищно-коммунального хозяйства, спасателей, военных и полиции. Перевозить пассажиров будет общественный транспорт, с 5 апреля он переходит в специальный режим работы», - рассказал чиновник.

При этом он подчеркнул, что вся транспортная инфраструктура города будет работать, но только для пассажиров со специальными пропусками.

«Предприниматели будут получать пропуска в департаменте предпринимательства городской администрации, медицинская отрасль - в департаменте медицины в районных администрациях. У нас уже есть отработанные правила выдачи пропусков, вся информация будет опубликована. За три дня мы сможем обеспечить пропусками всех, кто с утра 5 апреля должен выйти на работу для обеспечения жизнедеятельности города», - отметил заместитель председателя КГГА.



Как ранее сообщал ForUm, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения, которые продлятся до 16 апреля.