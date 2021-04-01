Сборная Украины в 3-м туре квалификации ЧМ-2022 в Киеве принимала сборную Казахстана. Матч завершился вничью, передает УНИНА.

Тренерский штаб сборной Украины вернулся к игре в два центральных защитника, в атаке вышли два нападающих (Жуниор Мораес и Роман Яремчук), а место в воротах занял дебютант Анатолий Трубин.

В первом тайме Украина владела ощутимым преимуществом и могла уходить на перерыв с разгромным перевесом в счете. Однако из множества моментов реализовать удалось только один - после паса Александра Зинченко Яремчук положил мяч в дальний угол ворот.

В начале второго тайма арбитр мог назначать пенальти в ворота Казахстана, но не увидел фола на Мораесе. А затем проблемы с реализацией аукнулись украинской сборной. Свой момент не реализовал Яремчук и тут же Украина пропустила, слабо сыграв в обороне - Серикжан Мужиков обводящим ударом из пределов штрафной направил мяч в угол.

В оставшееся время Украина пыталась пробить стену в обороне Казахстана, супермомент не реализовал Александр Зубков, арбитр вновь имел основания назначить пенальти, но счет так и не изменился.

Украина - Казахстан - 1:1

Голы: Яремчук, 20 - Мужиков, 59

Украина: Трубин, Караваев (Тымчик, 87), Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Сидорчук (Мораес, 67), Зинченко, Шапаренко (Довбик, 81), Малиновский, Яремчук, Мораес (Зубков, 67)

Казахстан: Покатилов, Досмагамбетов (Быстров, 46), Алип, Малый, Марочкин, Мужиков, Нургалиев (Тунгышбаев, 86), Тагыберген (Оразов, 46), Абикен (Вороговский, 46), Валиуллин, Аймбетов (Каримов, 60)

Предупреждения: Зинченко, Марлос - Алип, Мужиков, Вороговский, Каримов, Покатилов