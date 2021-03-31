также в разделеПолитика
Кузьмин: Медведчука намеренно называют «пророссийским», чтобы сделать из него внутреннего врага
Куракин: СБУ не нужно проводить обыски, чтобы убедиться, что «Украинский выбор» Медведчука агитировал за здоровый образ жизни - все есть в Youtube
Разумков считает, что санкции СНБО не соответствуют украинскому законодательству 19
Украина разорвала туристическое соглашение с Россией 17
Американский журналист рассказал о том, куда подевалась «проросийскость» Зеленского 57
Чаплыга: В результате 20 обысков у активистов «Украинского выбора» Медведчука СБУ обнаружила только листовки с пропагандой здорового образа жизни 72
Деконцентрация: Зеленский хочет за 2 года переместить органы власти из Киева в области 42
В МИД РФ заявили, что «нелегитимными санкциями украинский режим исследует «дно» демократии» 40
The Washington Post: Вся борьба Зеленского с олигархами свелась к войне с главным оппозиционером Медведчуком 26
Кошулинский потребовал объявить перевыборы на Прикарпатье 24
Меркель и Макрон призвали Путина стабилизировать ситуацию на Донбассе 103
ВАКС освободил от ответственности фигуранта «схемы Гладковского» 49
«Слуги народа» поехали на Прикарпатье разбираться с подсчетом голосов 34
Выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 12
Разумков объяснил 28 млн в декларации 17
Порошенко подал в суд на МВД и Антона Геращенко 31
Рада осудила события под ОП в поддержку Стерненко 12
Аваков: Мы обязаны использовать русский язык для контрпропаганды 32

В рамках деконцентрации органов исполнительной власти в регионах будут создавать новые ведомства, а не переносить туда органы, которые уже есть в Киеве. Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в комментарии Укринформу.  

«Можем говорить о том, что, например, новосозданные органы, которые не обеспечены помещениями, кадровым потенциалом в Киеве, могут быть размещены с самого начала в региональных центрах, где будет такой стимул для развития как региона, так и подготовки местных кадров с использованием их на государственную службу, эффективного управления», - сказал Немчинов.

По его словам, чтобы начать это, надо, чтобы Верховная Рада приняла наработанный правительством законопроект об изменениях в закон о Кабинете Министров.

«Мы готовы будем перейти к конкретной дорожной карте после внесения изменений в закон о Кабинете Министров. Это правительственный законопроект, который в ближайшее время после рассмотрения правительства будет направлен в Верховную Раду. Мы предполагаем возможность принимать решение о размещении центральных органов исполнительной власти не только в Киеве. Я думаю, что народные депутаты поддержат такое предложение», - добавил министр.

Чиновник отметил, что такие инициативы воплощаются в жизнь в рамках выполнения пункта «Эффективное управление» программы деятельности Кабинета Министров, а также в рамках предвыборной программы Владимира Зеленского, которая является одним из основных документов вместе с программой политической партии «Слуга народа» для программы деятельности КМУ. «Соответственно, во исполнение этого мы разработали концепцию, которую представили экспертной среде», - сказал Немчинов.

Напомним, президент Владимир Зеленский инициировал перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева для повышения благоустройства в регионах.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги