В рамках деконцентрации органов исполнительной власти в регионах будут создавать новые ведомства, а не переносить туда органы, которые уже есть в Киеве. Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал в комментарии Укринформу.

«Можем говорить о том, что, например, новосозданные органы, которые не обеспечены помещениями, кадровым потенциалом в Киеве, могут быть размещены с самого начала в региональных центрах, где будет такой стимул для развития как региона, так и подготовки местных кадров с использованием их на государственную службу, эффективного управления», - сказал Немчинов.

По его словам, чтобы начать это, надо, чтобы Верховная Рада приняла наработанный правительством законопроект об изменениях в закон о Кабинете Министров.

«Мы готовы будем перейти к конкретной дорожной карте после внесения изменений в закон о Кабинете Министров. Это правительственный законопроект, который в ближайшее время после рассмотрения правительства будет направлен в Верховную Раду. Мы предполагаем возможность принимать решение о размещении центральных органов исполнительной власти не только в Киеве. Я думаю, что народные депутаты поддержат такое предложение», - добавил министр.

Чиновник отметил, что такие инициативы воплощаются в жизнь в рамках выполнения пункта «Эффективное управление» программы деятельности Кабинета Министров, а также в рамках предвыборной программы Владимира Зеленского, которая является одним из основных документов вместе с программой политической партии «Слуга народа» для программы деятельности КМУ. «Соответственно, во исполнение этого мы разработали концепцию, которую представили экспертной среде», - сказал Немчинов.

Напомним, президент Владимир Зеленский инициировал перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева для повышения благоустройства в регионах.