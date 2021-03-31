ПАО «Укртатнафта» обжалует штраф Антимонопольного комитета в 2,9 миллиарда гривен по антиконкурентным согласованным действиям в 2016 году на рынке топлива.

Об этом говорится в заявлении общества.

«ПАО «Укртатнафта» - единственный работающий нефтеперерабатывающий завод Украины, а кроме того, один из поставщиков дизельного топлива и сжиженного газа танкерами, который заявил об увеличении объемов переработки нефти и отсутствии оснований для дефицита и увеличения цен, на прошлой неделе было срочно приглашен в АМКУ по поводу возобновление дела 2016 года», - сообщили в пресс-службе.

ПАО «Укртатнафта» получило на прошлой неделе в свое распоряжение внутренний документ АМКУ под названием «Основные тезисы проекта решения», из которого цитируем: «Проект размера штрафных санкций Укртатнафта – 2,6 млрд грн. Дальнейшие шаги: инициирование процедуры банкротства с целью установления контроля над «Укртатнафтой».

«Документы о противоправных действиях должностных лиц АМКУ были направлены вместе с соответствующим заявлением в Офис генпрокурора Украины и НАБУ 29 марта 2021. Об осведомленности в противоправных намерениях должностных лиц АМКУ было также сообщено коллегию АМКУ на заседании, но во внимание принято не было и даже не привлечено копию заявления к материалам дела», - заявили в обществе.

Вчера, 30 марта АМКУ, ограничив рассмотрение вопроса ПАО «Укртатнафта» в 5 минут, вынес решение о наложении штрафа в размере 2,9 млрд грн за сговор на розничном рынке нефтепродуктов.

ПАО «Укртатнафта» доказала в заседании, что:

не занимается розничной торговлей и не имеет АЗС;

цены, по которым ПАО «Укртатнафта» поставляет нефтепродукты рынку, находятся на одном уровне для всех участников рынка;

выводы АМКУ базируются на кричащих ошибках, когда цены импорта для сравнения с ценами завода были вычислены без акцизного налога и НДС и был сделан вывод о завышении цен завода на 50%;

выводы АМКУ о том, что цены АЗС, которые продавали продукцию ПАО «Укртатнафта», были самыми низкими на рынке, доказывают абсурдность вывода о завышении цен заводом;

между изменениями цен ПАО «Укртатнафта» для других участников этого дела АМКУ и изменениями цен на АЗС не установлено связи ни по датам, ни по размеру изменений.

«И вообще, АМКУ даже не пыталось доказать факт сговора ПАО «Укртатнафта» с кем бы то ни было. Фактически, АМКУ видит заговор в том, что участники рынка реализуют преимущественно продукцию Кременчугского НПЗ под брендом Energy по низким ценам», - говорится в заявлении.

ПАО «Укртатнафта» заявляет, что обжалует решение АМКУ в суде. Позиция компании подкреплена многочисленными экспертными заключениями, которые заблаговременно были предоставлены для изучения в АМКУ, но как установлено в заседании - сотрудники АМКУ, изучив эти экспертизы за 1 день, решили не учитывать их при вынесении решения. Кроме того, ПАО считает, что действия должностных лиц АМКУ должны быть изучены в связи наличия признаков государственной измены, потому что являются спланированной акцией дестабилизации ситуации на топливном рынке Украины.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины признал действия ООО ПТФ «Авиас», ООО «Торговый Дом «Авиас», ООО «Пром Гарант Плюс», ООО «Альянс Эволюшн», ПАО «Укртатнафта» и 169 операторов АЗС (в т. ч. ОАО «Укрнафта») по установлению цен на светлые нефтепродукты антиконкурентными согласованными действиями.

На время осуществления расследования было установлено, что в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами в Украине действует система безналичных расчетов скретч-картами и топливными картами «Авиас». В этом проекте принимают участие около 1625 автозаправочных станций (далее - сеть «АВИАС»).