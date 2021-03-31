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Высший совет правосудия с участием прокурора САП рассмотрел ходатайство генерального прокурора и отстранил от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности судью одного из районных судов города Харькова, которую разоблачили на получении 4 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Срок отстранения – до вступления в законную силу приговором суда или закрытия уголовного производства по делу по обвинению.

Напомним, судью разоблачили 27 мая 2020 в рамках совместной операции детективов   НАБУ и ГУБКОП СБУ под процессуальным руководством прокуроров САП.

Следствием установлено, что при рассмотрении обвинительного акта в уголовном производстве указанная судья выразила защитнику обвиняемого просьбу предоставить неправомерную выгоду в сумме 4 тысяч долларов США за вынесение постановления о возвращении обвиняемому изъятых во время досудебного расследования денежных средств в сумме более 30 тыс. долларов США.

После получения неправомерной выгоды судья удовлетворила ходатайство стороны защиты и вынесла постановление, которым обязала вернуть изъятые в ходе досудебного расследования средства. Действия судьи квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас указанное уголовное производство находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде.    
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