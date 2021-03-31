Министерство иностранных дел России призывает мировое сообщество отреагировать на очередное «санкционное» решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение попранием Украиной основ демократии, наступлением на свободу слова, установлением цензуры, устранением неугодных медиа и запугиванием всех, кто не согласен с политикой режима Президента Зеленского.

«…Коль скоро Брюссель поддерживает киевский режим во всем, что предпринимается под видом "движения" к неким западным ценностям и основам демократии, то можно было бы отреагировать (хотя бы в публичной плоскости) на то, что 23 марта с.г. Президент Украины В. А. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций на три года в отношении двадцати шести граждан Российской Федерации, восьмидесяти одной отечественной компании и ряда российских СМИ… ‒ заявила она. ‒ У меня такое впечатление, что подобными мерами украинский режим исследует "дно" демократии…»

По словам Захаровой, новая порция санкций дополнила и так весьма тревожную статистику последнего месяца, когда было закрыто более 400 интернет-ресурсов и 7 телеканалов.

«То есть стремление в сторону демократии на Украине имеет четкую тенденцию падения… ‒ сказала она. ‒ Видим в этом продолжение линии киевского руководства на установление цензуры, зачистку своего информационного пространства от неугодных медиа, дискриминацию русскоязычных граждан своей страны и устрашение всех инакомыслящих и несогласных с тем…»

В российском МИД констатировали, что за прошедшие с даты введения санкций дни так и не последовало реакции представителей профильных структур ОБСЕ, ООН, Совета Европы или ЮНЕСКО по свободе СМИ и правам человека на «нелегитимные ограничительные меры со стороны Украины».

«Призываем мировое сообщество отказаться от такой политики не просто "двойных стандартов", а непринятия действенных мер в отношении явного наступления на демократические принципы и дать объективную оценку всем многочисленным эпизодам убийств, запугиваний, уголовного преследования инакомыслящих и иных форм преследования журналистов на Украине, ‒ заявила Захарова. ‒ Со своей стороны мы, естественно, все материалы в эти международные структуры направляем и будем направлять».