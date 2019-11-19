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Уголовным делом и возможным арестом лидера радикальной партии Олега Ляшко власть пытается запугать оппонентов. Так прокомментировал вручение прокуратурой подозрения Олегу Ляшко за драку с Андреем Герусом ексдепутат, член партии «Свобода» Руслан Кошулинский, передает портал glavcom.ua.

«Власть таким образом хочет запугать? Да, наверное. Наверное, она боится силового противостояния, боится любых малейших движений в их сторону. Конечно», - сказал Кошулинский.

Комментируя причину инцидента Ляшко с Герусом, произошедшего из-за поправки Геруса к законопроекту, которая позволила возобновить импорт электроэнергии из России, Кошулинский подчеркнул - торговля со страной-агрессором является недопустимой.

«Это недопустимо, когда агрессору даются преференции, у агрессора закупается энергетика, то есть электроэнергия. Это, во-первых, убивает своего производителя. Вы знаете последствия, которые уже «Энергоатом» получил после этого, после этих вещей. То есть, мы уже теряем», - сказал Кошулинский.

Он также отметил, что из-за импорта электроэнергии из РФ Украина рискует потерять поддержку европейских партнеров и они могут отменить санкции против России, введенные за оккупацию ею Крыма и части Донбасса.

«Мы можем потерять поддержку наших европейских партнеров, из-за санкций, которые они применяют к Моске, они также теряют. У них возникает вопрос: почему мы должны терять свои какие-то средства, когда вы себе позволяете торговать так называемым агрессором, которого вы так называете? Поэтому мы можем иметь очень негативные последствия», - сказал ексдепутат.

Напомним, вчера Бориспольская местная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату Олегу Ляшко за его драку с действующим парламентарием Андреем Герусом в аэропорту «Борисполь» и направила в суд ходатайство об избрании ексдепутату меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. 6 ноября в VIP-терминале аэропорта «Борисполь» лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался с депутатом Андреем Герусом, которого он обвинил в импорте российской электроэнергии, который был восстановлен из-за внесенной депутатом поправки к закону.

18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам.

По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сут.
ForUm

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