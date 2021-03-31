Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали работу сети ботоферм, которые распространяли фейковую информацию о нашем государстве.

По данным пресс-центра ведомства, злоумышленники обеспечивали распространение постов для дискредитации вакцинации и в поддержку террористических организаций «Л/ДНР». Установлено, что их финансировали с территории РФ через электронные кошельки санкционных платежных систем. В противоправной деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли: компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением; Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзы; несколько сотен семь карточек.

Оперативники спецслужбы установили, что незаконную схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Они разместили оборудование в арендованном помещении торгового центра и по месту жительства.

Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения.

Часть оборудования злоумышленники использовали для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности совместно с УСБУ в Хмельницкой области и Нацполицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.