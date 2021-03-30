Украина совместно с Францией будет производить высотные подъемники для пожарных автомобилей. Об этом сегодня, 30 марта, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время подписания Протокола о намерениях между ГосЧС и французской компанией Echelles Riffaud, производителем высотных подъемников для пожарных автомобилей.
Документ подписали председатель ГосЧС Николай Чечеткин, генеральный директор Echelles Riffaud Бенжамен Кустие и экспортный директор компании Марк Ларив.
Аваков сказал, что в пожарно-спасательных подразделениях сложилась критическая ситуация с современными техническими средствами для обеспечения тушения пожаров и спасения людей из высотных зданий. Имеющаяся техника эксплуатируется уже более 40 лет, и 90% ее уже отработали все установленные сроки эксплуатации.
«К сожалению, Украина не производила и не производит такую технику. Поэтому МВД совместно с французскими партнерами договорились о производстве для украинских спасателей современной пожарной техники», - отметил министр.
По результатам переговоров с французскими компаниями-производителями пожарной техники была выбрана компания Echelles Riffaud, которая работает на рынке более 150 лет. «Речь идет о производстве комплексов с подъемниками до 33 и 42 метров. Однако важным аспектом двустороннего сотрудничества остается условие, когда автомобили французского производства будут собраны на украинских заводах. Кроме того, наши специалисты пройдут обучение у своих французских коллег», - сказал министр.
Стоимость контракта составляет 300 млн евро. Французская сторона пошла на условия долгосрочного кредитования, которое рассчитано на 10 лет.
В дальнейшем подписанный протокол будет оформлен в межправительственное соглашение, которое ратифицируют народные депутаты. По первоначальному плану новые автомобили заработают в украинских городах в следующем году.
Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что «в наличии есть только 290 необходимых подъемников и 260 из них уже отработали свой ресурс».
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