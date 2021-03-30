Украина совместно с Францией будет производить высотные подъемники для пожарных автомобилей. Об этом сегодня, 30 марта, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время подписания Протокола о намерениях между ГосЧС и французской компанией Echelles Riffaud, производителем высотных подъемников для пожарных автомобилей.

Документ подписали председатель ГосЧС Николай Чечеткин, генеральный директор Echelles Riffaud Бенжамен Кустие и экспортный директор компании Марк Ларив.

Аваков сказал, что в пожарно-спасательных подразделениях сложилась критическая ситуация с современными техническими средствами для обеспечения тушения пожаров и спасения людей из высотных зданий. Имеющаяся техника эксплуатируется уже более 40 лет, и 90% ее уже отработали все установленные сроки эксплуатации.

«К сожалению, Украина не производила и не производит такую ​​технику. Поэтому МВД совместно с французскими партнерами договорились о производстве для украинских спасателей современной пожарной техники», - отметил министр.

По результатам переговоров с французскими компаниями-производителями пожарной техники была выбрана компания Echelles Riffaud, которая работает на рынке более 150 лет. «Речь идет о производстве комплексов с подъемниками до 33 и 42 метров. Однако важным аспектом двустороннего сотрудничества остается условие, когда автомобили французского производства будут собраны на украинских заводах. Кроме того, наши специалисты пройдут обучение у своих французских коллег», - сказал министр.

Стоимость контракта составляет 300 млн евро. Французская сторона пошла на условия долгосрочного кредитования, которое рассчитано на 10 лет.

В дальнейшем подписанный протокол будет оформлен в межправительственное соглашение, которое ратифицируют народные депутаты. По первоначальному плану новые автомобили заработают в украинских городах в следующем году.

Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что «в наличии есть только 290 необходимых подъемников и 260 из них уже отработали свой ресурс».