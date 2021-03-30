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В Днепропетровской области полиция разоблачила женщину в продаже поддельных справок об отсутствии коронавируса, сообщает пресс-служба МВД.

 

В марте в полицию поступали обращения от граждан о том, что неизвестные используют бланки известных медицинских лабораторий и предоставляют поддельные справки. Во время проверки полученной информации правоохранители выяснили, что к распространению готовых справок причастна 41-летняя жительница Кривого Рога.

Как выяснилось, злоумышленница расклеивала по городу объявления о предоставлении справок об отсутствии у человека коронавирусной болезни, после чего реализовывала их. При этом заказчикам соответствующее медицинское исследование не проводилось. Таким образом можно было получить сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования.

29 марта полицейские отделения полиции № 2 (Металлургическое) КРУП под процессуальным руководством Криворожской южной прокуратуры №1 провели санкционированный судом обыск по месту жительства фигурантки дела.

В ходе следственных действий правоохранители из помещения квартиры изъяли три справки о прохождении тестов с оттисками печати лабораторий, более 50 тыс. гривен, «черновые» записи, мобильные телефоны и банковскую карточку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В рамках досудебного расследования правоохранителями назначен ряд экспертиз, принимаются меры, направленные на установление причастности других лиц к преступной деятельности. Также решается вопрос о вручении женщине сообщение о подозрении.
ForUm

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