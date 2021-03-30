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Верховная Рада приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта, сообщает пресс-служба ВР.

Соответствующее постановление №5312 поддержали 308 народных депутатов.

В заявлении Верховная Рада призывает мировое сообщество, парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины, продолжить и усилить международное политическое и экономическое давление на Российскую Федерацию с целью прекращения агрессии, вывода иностранных войск и вооружения с территории Украины, до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, принять все возможные меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, в том числе совершение вооруженными формированиями РФ военных преступлений и преступлений против человечности.

Председателю Верховной Рады Украины поручено обеспечить безотлагательное направление текста заявления в национальные правительства и парламенты иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей.

Напомним, 26 марта четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и двое получили ранения в результате обстрела со стороны российских наемников в районе поселка Шумы.

 

 
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