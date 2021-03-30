также в разделеМир
В Канаде не советуют людям младше 55 лет использовать вакцину AstraZeneca 70
В Израиле обнаружили новый штамм COVID-19 с мутацией важнейшего элемента 19
Президент Пакистана заболел COVID-19 после вакцинации 18
Вакцину от COVID-19 AstraZeneca решили переименовать 51
Движение по Суэцкому каналу полностью восстановили 28
Польша с 30 марта меняет правила въезда 21
Граждане третьих стран смогут получить «паспорт вакцинации» ЕС 14
ВОЗ назвала возможные варианты передачи коронавируса человеку 29
Президент Египта сообщил о разблокировке Суэцкого канала 18
Владелец группы PPF Келлнер погиб в авиакатастрофе 47
Смерть Джорджа Флойда: В США начинается суд над бывшим полицейским 16
В Чехии обнаружили ранее неизвестный штамм COVID-19 13
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели 43
Грузовик с контейнером компании Evergreen заблокировал трассу 80
Навальный попросил обезболивающего 117
Индия возобновит поставки вакцины AstraZeneca в мае 27
Президент Египта приказал разгружать контейнеровоз Even Given 57
Все страны Евросоюза перешли на летнее время 25

У мира есть максимум год, чтобы изготовить новые вакцины от коронавируса до того, как препараты первого поколения станут неэффективными.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на опрос эпидемиологов, вирусологов и специалистов по инфекционным болезням, передает УНИАН.

Из 77 ученых из 28 стран мира почти треть высказалась, что имеющиеся вакцины от COVID-19 еще будут эффективными в течение 9 месяцев, а то и меньше.

Стабильно низкие темпы вакцинации во многих странах повышают вероятность появления новых устойчивых к вакцинам мутаций коронавируса, с этим согласны 88% респондентов.

Издание сомневается, что новые поколения вакцин будут доступными для бедных стран, ведь изготовление этого типа препаратов будет обходиться дороже и потребует относительно обременительных температурных условий хранения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги