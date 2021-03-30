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Сообщено о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования РФ, которые незаконно удерживали украинских граждан в подпольной тюрьме «Изоляция» в оккупированном Донецке, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«Под процессуальным руководством управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Донецкой области и в условиях вооруженного конфликта, Донецкой областной прокуратуры двум участникам незаконного вооруженного формирования РФ заочно сообщено о подозрении в участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года и по настоящее время так называемые оперуполномоченные подконтрольного РФ вооруженного формирования «МГБ ДНР» систематически незаконно лишали свободы гражданских лиц и удерживали их на территории бывшего завода «Изоляция» в оккупированном Донецке.

Кроме того, подозреваемые применяли к гражданам физическое насилие и пытки, в частности пытки электрическим током.

Досудебное расследование осуществляется сотрудниками следственного управления Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Установлено около 40 гражданских пострадавших, которые содержались в подпольной тюрьме «Изоляция».

В общем сообщено о подозрении 9 лицам, причастным к незаконному содержание украинских гражданских лиц и военных в подпольной застенки.
ForUm

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