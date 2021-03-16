Двум конвоирам – охранникам подпольной тюрьмы «Изоляция» заочно сообщено о подозрении в торговле людьми, участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст . 149, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Донетчины, с 2016 года 33 и 50-летние участники незаконного военизированного формирования «Министерство государственной безопасности», контролируемой РФ, охраняли незаконно лишенных свободы лиц на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.

Кроме того, правонарушители применяли к ним физическое и психологическое насилие, а также принуждали их к тяжелому труду, а именно разгрузке и погрузке оружия, боеприпасов и емкостей с горюче-смазочными материалами.

Всего в настоящее время заочно сообщено о подозрении в указанных преступлениях 7 злоумышленникам.