Вакцину AstraZeneca не следует вводить людям, младшим 55 лет, из-за риска возникновения тромбов.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в заявлении Национального совещательного комитета по вопросам иммунизации (NACI), который консультирует правительство по вопросам вакцинации от COVID-19.

«NACI пока рекомендует не использовать COVID-вакцину AstraZeneca для прививки людей моложе 55 лет, пока не будет получено больше данных о вызванной вакциной протромботической иммунной тромбоцитопении», - говорится в заявлении.

Отмечается, что NACI «продолжит изучать новые данные, как только они появятся». В частности, эксперты рассмотрят возможность прививки людей, которые уже получили первую дозу AstraZeneca, вакциной иного производства.

С начала марта более 15 стран Европы приостановили применения британско-шведской вакцины Oxford/AstraZeneca из-за случаев образования тромбов у привитых ею людей.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявила, что проведенные исследования не выявили никаких признаков, которые указывали бы на повышенные риски образования тромбов у пациентов, вакцинированных препаратом производства AstraZeneca.

Позже ряд европейских стран возобновила использование этой вакцины.