Международный валютный фонд не дает денег Украине из-за того, что наша страна не выполнила некоторые обязательства, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. Как передает УНИАН, об этом министр сказал в интервью одному из телеканалов.

«МВФ не дает денег, поскольку мы, к сожалению, как страна (я сейчас не говорю про власть, поскольку есть разные ветви власти) нарушили некоторые обязательства, которые были взяты в предыдущие годы, и мы должны восстановить эти решения», - отметил Марченко.

По его словам, среди таких невыполненных решений - наказание за недостоверное декларирование.

«Сейчас как раз идет процесс обсуждения, что необходимо проголосовать Верховной Раде, чтобы это решение было восстановлено. Также МВФ говорит о восстановлении независимости и доверия к НАБУ», - подчеркнул министр.

По словам Марченко, следующий вопрос - судебная система и Высший совет правосудия, а также рынок газа и электричества.

«Это уже обязательства, которые мы подписали в меморандуме, которые мы на себя взяли», - добавил министр.

Как сообщал ForUm, 13 февраля Международный валютный фонд завершил дискуссии с представителями украинской власти. По итогам визита миссии МВФ в Украину стороны не смогли достичь соглашения о новом транше, поскольку Украине «нужен больший прогресс».