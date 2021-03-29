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В Харькове умер 11-летний мальчик из села Ватутино Нововодолажской общины - у ребенка диагностировали COVID-19 и тяжелую форму герпесвирусной инфекции.

Эту информацию Суспільному подтвердила главная санитарная врач области Любовь Махота.

«Было диагностировано COVID-19 и тяжелую форму герпесвирусной инфекции», - сообщила Махота.

Школьник попал в больницу 8 марта, сказал главный врач детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар. За его жизнь боролись более двух недель. 26 марта пациент скончался. «У него был COVID и менингоэнцефалит – тяжелый герпетический менингоэнцефалит», - сказал Кухар.

Староста села Ватутино Владислав Фадеев сказал, что от хронических болезней парень не лечился. По данным лабцентра, информация о смерти ребенка будет отражена в статистике COVID-19 Харьковской области. Летальных случаев среди детей с подтвержденным COVID-19 в Харьковской области еще не было.  
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