Президент России Владимир Путин не планирует проводить разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это может быть очень быстро организовано», - заявил Песков.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Аристович заявил, что разговор между Зеленским и Путиным планируется.
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