Президент России Владимир Путин не планирует проводить разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это может быть очень быстро организовано», - заявил Песков.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Аристович заявил, что разговор между Зеленским и Путиным планируется.