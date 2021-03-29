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Президент России Владимир Путин не планирует проводить разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это может быть очень быстро организовано», - заявил Песков.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Аристович заявил, что разговор между Зеленским и Путиным планируется.
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