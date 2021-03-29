В Херсоне зафиксировали вспышку COVID-19 в областной клинической больнице.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на директора Департамента здоровья Херсонской облгосадминистрации Виктора Короленко.

«Да, это правда, 53 человека (инфицированы COVID-19, - ред.), половина из них врачи. Мы вывезли больных из нескольких отделений», - сказал Короленко.

Больных принимают «чистые» отделения двух городских больниц - больница имени Тропиных и имени Лучанского.

Как отметил Короленко, состоится служебное расследование. По его словам, в течение недели в больнице будут проводить обследования и профилактические меры. Полностью закрыть больницу не могут, ведь она узкопрофильная, и есть отделения, которых нет в области больше нигде – например, нейрохирургия, кардиохирургия, ожоговое.

Как прокомментировал заместитель председателя ОГА Вадим Чабан, руководство больницы до сих пор не предоставило экстренного сообщения о несчастных случаях в Гоструда, главному государственному санитарному врачу Херсонщины - «вроде это не у них». Как он объяснил, есть соответствующее правительственное постановление, которое разъясняет, как руководство больницы должно реагировать в случае производственного травматизма (в частности, это и заболевания работников COVID-19).

«Во взаимодействие с другими органами они (руководство областной клинической больницы - ред.) не вступили, это вызывает большой вопрос. Поэтому на сегодняшнем заседании рабочей группы медицинского штаба по COVID-19 принято решение, что главный государственный санитарный врач Херсонщины официально предоставит информацию владельцу больницы - областному совету, руководству ОГА и в главное управление Гоструда в области для того, чтобы это управление включилось в процесс расследования», - отметил Чабан.

Сейчас в области 24 037 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 21 045 человек победили болезнь; 2266 человек инфицированы COVID-19; 726 человек умерли.

В Украине по состоянию на 29 марта лабораторно подтверждено 1652409 случаев COVID-19, из них за сутки - 8346.