Сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно, Чехия, обнаружили новый штамм коронавируса, сейчас продолжается его исследование.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на чешское телевидение.

Отмечается, что случай заражения новым штаммом зафиксировали эксперты лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно.

По словам медиков, неизвестная ранее мутация COVID-19 не опаснее, чем британская или южноафриканская. Ее изучение продолжается. Также эксперты утверждают, что известные COVID-вакцины эффективны против нового штамма.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Чехии с начала пандемии COVID-19 заразились более 1,5 млн человек. Умерли от заболевания - 25 874.