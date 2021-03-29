также в разделеМир
Смерть Джорджа Флойда: В США начинается суд над бывшим полицейским
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели 29
Грузовик с контейнером компании Evergreen заблокировал трассу 74
Навальный попросил обезболивающего 84
Индия возобновит поставки вакцины AstraZeneca в мае 24
Президент Египта приказал разгружать контейнеровоз Even Given 28
Все страны Евросоюза перешли на летнее время 23
Суэцкий канал заблокирован уже 5 дней: названы возможные причины ситуации с контейнеровозом Ever Given 80
Гуайдо заболел COVID-19 16
Нью-Йорк ввел цифровой паспорт COVID-вакцинации 15
Вакцину от Pfizer разрешили хранить в обычной морозильной камере 24
Германия призывала ускорить регистрацию российской вакцины 20
Первые протесты года в Беларуси: задержаны 225 человек 12
В Канаде мужчина с ножом напал на людей в библиотеке: есть жертвы 15
Генсек ООН осудил насилие в Мьянме 14
Китай ввел санкции против США и Канады 26
Совбез ООН соберется, чтобы обсудит запуски ракет КНДР 14
Доминикана сменила правила въезда для туристов 15

Сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно, Чехия, обнаружили новый штамм коронавируса, сейчас продолжается его исследование.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на чешское телевидение.

Отмечается, что случай заражения новым штаммом зафиксировали эксперты лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно.

По словам медиков, неизвестная ранее мутация COVID-19 не опаснее, чем британская или южноафриканская. Ее изучение продолжается. Также эксперты утверждают, что известные COVID-вакцины эффективны против нового штамма.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Чехии с начала пандемии COVID-19 заразились более 1,5 млн человек. Умерли от заболевания - 25 874.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги