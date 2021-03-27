также в разделеПолитика
Семенченко вместо СИЗО попал в больницу 15
Зеленский призывает не дискредитировать вакцинацию 7
Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого 17
Кузьмин: Системная работа о демонизации Медведчука направляется и контролируется извне 43
Москаль прокомментировал обыски в ОО «Украинский выбор»: Нет хлеба - надо больше зрелищ 22
47 стран в ООН поддержали Украину 23
Посольство США в Украине отреагировало на гибель военных ВСУ на Донбассе 17
Ермак: Зеленский скоро может провести встречу с Путиным 63
МИД: Некоторые страны блокируют продление мандата миссии ОБСЕ на Донбассе 16
Суд арестовал Семенченко без права залога 39
Рада на ближайшем заседании отреагирует на гибель военных на Донбассе 12
Французские депутаты возмутились санкциями Украины за поездку в Крым 26
Зеленский консультируется с «нормандской четверкой» из-за обострения на Донбассе 40
«Совещание» с Вирастюком: ОПОРА призвала Зеленского не нарушать стандарты демократических выборов 13
У Зеленского объяснили, зачем двери из ОП привезли на «1+1» 40
Броницкая: Если бы запустили производство «Спутник V», как договорился Медведчук, то уже начали бы вакцинацию своей вакциной 57
Belsat: Санкции против Медведчука – это попытка Зеленского укрепить свою власть 73
КИУ обвинил Зеленского в применении админресурса 23

Обвинения Службы безопасности Украины в адрес общественной организации «Украинский выбор» о якобы участии ее представителей в проведении референдума на территории Крыма весной 2014 года являются заведомо надуманными и ложными. Чтобы убедиться в этом, достаточно изучить документы.

Об этом говорится в заявлении заместителя председателя ОО «Украинский выбор ‒ Право народа», народного депутата Украины от партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Василия Нимченко.

Парламентарий напомнил, что 25 марта, в день проведения обысков в офисе «Украинского выбора», Служба безопасности Украины на своем официальном сайте обнародовала заявление под названием «СБУ расследует участие в незаконной аннексии Крыма представителей общественной организации "Украинский Выбор"». 

«Указанная статья является обвинением общественной организации "Украинский выбор" в проведении референдума и выборов на территории АРК и в Севастополе в 2014 году. Данная информация априори не может иметь реальных оснований и является заведомо надуманной. Такие утверждения являются ложным обвинением членов общественной организации "Украинский выбор" в совершении целого ряда тяжких преступлений, включая государственную измену», – отметил Василий Нимченко.

По его словам, обвинения правоохранительных органов предвзятые, и их можно расценивать как попытку привлечь заведомо невиновных граждан к уголовной ответственности.

Народный депутат подчеркнул, что 25 марта 2021 года политическая партия «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» обнародовала заявление с прилагающимися к нему документами, которые не оставляют сомнений: с марта 2014 года ОО «Украинский выбор» не имеет никакого отношения к деятельности любых общественных организаций на территории АРК, в том числе и ликвидированных по решению Исполкома структурных подразделений «Украинского выбора». Таким образом, в марте 2014 года ни одна из организаций структуры общественной организации «Украинский выбор» на территории полуострова не функционировала и не могла быть участником референдумных и избирательных процессов.

Василий Нимченко напомнил, что 22 марта 2014 года на общем собрании обособленных подразделений Территориального совета общественной организации «Украинский выбор» в АР Крым было принято решение прекратить на территории Крыма деятельность общественного движения.

«При этом одним из мотивов прекращения деятельности было то, что "Украинский выбор", который выступал за территориальную целостность Украины и народовластие, не может реализовать свои уставные цели на территории Крыма», – подчеркнул народный депутат.

7 мая 2014 года состоялось заседание Исполкома ОО «Украинский выбор», на котором было решено ликвидировать 210 обособленных подразделений общественной организации в АРК.

«С момента получения общественной организацией "Украинский выбор" протокола Территориального совета общественной организации "Украинский выбор" в АР Крым с сопроводительным письмом от 24 марта 2014 года и до настоящего времени каких-либо связей с общественными организациями, обособленными подразделениями на территории АР Крым движение не поддерживало», – сообщил Василий Нимченко.

При этом, подчеркнул он, ОО «Украинский выбор» не имеет никакого отношения к другой организации ‒ «Общественному движению «Украинский выбор» ‒ За родной Крым».

По мнению народного депутата, правоохранительные органы пытаются убедить украинцев в виновности ОО «Украинского выбора», преподнося эти неправдивые обвинения в адрес общественного движения как признанный факт, хотя указанные обвинения не соответствуют действительности.

«Не хотелось бы верить в раскручивание правоохранительными органами маховика политических репрессий или уголовного преследования по идеологическим мотивам либо политической целесообразности, однако в пользу такой гипотезы свидетельствует то, что обнародованные обвинения подают обществу как свершившийся факт виновности общественной организации «Украинский выбор» и ее членов в инкриминируемых преступлениях на базе искусственного создания доказательств обвинения для привлечения заведомо невиновных граждан к уголовной ответственности», – подытожил Василий Нимченко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги