Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что исключенный из фракции народный депутат Евгений Шевченко поставил под угрозу отношения с международными партнерами.

Как сообщили в пресс-службе фракции «СН», так Корниенко прокомментировал исключение Шевченко, передает УНИАН.

По его словам, большинство депутатов фракции поддержали исключение Шевченко «из-за системных высказываний и действий, которые расходятся с политикой президента Украины».

«Мы последовательно демонстрируем нашу политическую позицию, и если человек ее не поддерживает, вполне логично, что он отправляется в самостоятельное плавание», - сказал Корниенко.

При этом он отметил, что Шевченко заявляет, что рад исключению и готов дальше делать свою политическую карьеру.

Корниенко отметил, что Шевченко «кроме выражения собственной политической позиции позволяет себе заявления в сфере внешней политики, не согласованные ни с президентом Украины, ни с Министерством иностранных дел».

«Своими действиями Шевченко поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами, а также нанес ущерб международному имиджу Украины как предсказуемому партнеру с последовательной политикой, который руководствуется демократическими европейскими ценностями», - подчеркнул Корниенко.

Он заявил, что фракция больше не может «оправдывать действия, дискредитирующие политическую силу и главу государства».

Первый заместитель председателя фракции также отметил, что партия «Слуга народа» не может повлиять на дальнейшую деятельность Шевченко в парламенте, поскольку за него проголосовали люди в округе.

«Во фракции «Слуга народа» он появился благодаря тому, что за него проголосовали люди. Конечно, мы не можем заставить его уйти из парламента, потому что он мажоритарщик», - пояснил Корниенко.

Попутно он заметил, что его политическая сила выступает за отмену мажоритарки.

«Думаю, что следующие выборы в Верховную Раду должны состояться по пропорциональной системе. Это будет страховкой от политической коррупции», - убежден Корниенко.

Как сообщал ForUm, в апреле народный депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко провел встречу к Лукашенко в Минске.

После этого Шевченко исключили из фракции «Слуга народа».