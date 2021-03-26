В эту пятницу, 26 марта, вышла четвертая серия авторского проекта Оксаны Марченко «Паломница». В фильме телеведущая посетила киевский Свято-Введенский монастырь, где накормила бездомных, передает «Первый Независимый».

Оксана Марченко рассказала, что однажды наместнику обители архиепископу Дамиану приснилась Святая преподобная Димитра Киевская. Во сне она завещала кормить всех людей.

«С тех пор в любую погоду при любых обстоятельствах братья и сестры монастыря выполняют это послушание. К 15:00 здесь собираются бездомные мужчины и женщины на бесплатный обед. Огромная кастрюля супа или борща, салат, гарнир и даже сладости. Все это приготовлено на кухне монастыря», − делится телеведущая.

Совершая паломничество в этот монастырь, Оксана Марченко помогла раздать обеды для бездомных.

По традиции перед каждой трапезой совершается благодарственная молитва Бога за хлеб насущный, который Он дал сегодня. Батюшка призывает всех нуждающихся перед трапезой молиться.

«Продукты, из которых готовят все эти блюда, жертвуют благодетели Введенского монастыря. Кто-то привозит крупы, кто-то - масло и овощи. Некоторые помогают деньгами. Ежедневно сюда приходят сотни люди, попавшие в сложные жизненные обстоятельства. Кто-то, например, приехал в Киев, чтобы заработать на жизнь, но попал на нечестных работодателей. У кого-то неблагополучные родители, и для них единственная возможность поесть один раз за весь день – это получить еду из рук монахов. А кто-то так и не смог справиться со своими страстями и страдает от зависимости – теперь ни работы, ни жилья, ни денег, ни родных. У этих людей нет улыбки на лице, не слышен смех. Десятки грустных глаз, взгляд в пол», − рассказывает телеведущая.

Премьера уже четвертого фильма проекта «Паломница» о Введенском монастыре состоялась в пятницу, 26 марта, на YouTube-канале Оксаны Марченко.