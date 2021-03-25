Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников и ветеранов Службы безопасности Украины с профессиональным праздником и 29-летием создания СБУ.
Глава государства отметил важность защиты национальной безопасности Украины и выразил благодарность работникам СБУ за ежедневную тяжелую и масштабную работу. «Именно ваша спецслужба закрывает широчайшее поле действий, реагируя на угрозы по всей Украине: и в мирных городах, и на передовой, и на оккупированных территориях», - констатировал Зеленский.
Среди достижений Службы безопасности Украины он назвал задержание террористов, предотвращение терактов, противодействие информационным угрозам и иностранным агентам, ликвидацию мощных преступных группировок и налоговых «скруток» на миллиарды гривен.
«Можно много и долго говорить о ваших достижениях, но и вам, и мне они прекрасно известны. Более того, я уверен, что благодаря вашим принципам вы работаете не для красивой статистики. И не для славы, а ради славы Украины», - отметил Зеленский.
Глава государства обратил внимание и на те победы служащих, которые, по его убеждению, могли несправедливо остаться для граждан «за кадром».
«Хочу отметить высокую заслугу Службы безопасности Украины в сборе и подготовке материалов для последних решений СНБО. Без вашей работы долгожданное для украинцев восстановление справедливости было бы невозможным», - подчеркнул президент.
По его словам, среди стратегических задач СБУ - реформа и преобразования Службы безопасности в соответствии с моделью лучших мировых спецслужб, а также подготовка к деоккупации Донбасса. «Я уверен, что благодаря вашим знаниям, опыту и мужеству все эти задачи обязательно будут выполнены», - резюмировал глава государства.
Президент поблагодарил спецслужащих за добросовестный труд, отвагу, патриотизм и верность присяге, пожелал им и их семьям здоровья и достатка.
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