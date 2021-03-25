Заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что выздоровел от COVID-19.

«Друзья, выздоровел и вернулся к работе. Как и прогнозировал, болезнь протекала легкий, без осложнений», - написал он в Facebook.

Ляшко рассказал, что согласно стандарту оказания медицинской помощи при COVID-19 находился на больничном до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.

«В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не нужно!» - пояснил Ляшко

По его словам, даже после получения первой дозы вакцины, и в случае, если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, все равно болезнь протекает легче.

Ляшко напомнил, что в соответствии с рекомендациями специалистов НТГЕИ увеличен срок ввода второй дозы до 90 дней, с целью повышения эффективности иммунобиологического препарата AstraZeneka/Covishield в соответствии с инструкцией производителя.

«В моем случае вторая доза вакцины уже будет через 6 месяцев», - добавил он.

Напомним, Ляшко получил положительный ПЦР-тест на COVID-19 15 марта.