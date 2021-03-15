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Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко получил положительный ПЦР-тест на COVID-19.

«Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от вакцины еще не полностью сформирован... У меня был только 13-й день после вакцинации, когда появились симптомы, поэтому зрада отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе!» - написал он в Facebook.

Он отметил, что согласно анализу данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

Ляшко отметил, что все вакцины против COVID-19 в первую очередь разработаны и протестированы для облегчения течения болезни без осложнений для здоровья.

«Если симптомы, обращайтесь к врачу и проводите диагностику. Вовремя поставленный диагноз - залог сдерживания распространения коронавирусной болезни. Сейчас нахожусь на больничном», - уточнил замминистра.

Как сообщал ForUm, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко публично вакцинировался от COVID-19 вакциной CoviShield 2 марта.

ForUm

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