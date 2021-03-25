Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя открыла производство по преступным действиям оккупационной администрации по разрушению Форосского ландшафтного парка в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

«23 марта прокуратурой по обращению Представительства внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту реализации представителями оккупационной администрации политики государства-оккупанта, направленной на широкомасштабное разрушение и присвоение частной и государственной собственности, не оправданной военной необходимостью, и осуществляемое незаконным образом и бесцельно памятника садово-парковой культуры «Форосский ландшафтный парк», - говорится в сообщении.

Такие действия оккупационной администрации были квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса Украины). Расследование проводит Главное управление Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе. Представительство системно отслеживает и фиксирует незаконную деятельность государства-оккупанта Российской Федерации и ее оккупационной администрации для защиты прав и интересов граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории, защиты исторического и культурного наследия Украины и по другим вопросам. На каждый новый факт будет соответствующая реакция и надлежащая правовая оценка.

Подробнее о ситуации с незаконной застройкой природно-заповедного фонда на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь можно прочитать в справке Представительства по ссылке: https://cutt.ly/TxRWTxY

Напомним, в Форосском парке, который считается одним из самых красивых и самых известных в Крыму, уничтожают вековые деревья. Часть парка застраивают, поэтому срезают и выкапывают десятки редких, экзотических и даже краснокнижных деревьев, говорится в сюжете Крым.Реалии.

Парк Фороса для Украины ‒ памятник и природоохранная территория общегосударственного значения. Ему почти 190 лет.