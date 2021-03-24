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В Минздраве внесли изменения в постановление от 22 марта 2021 № 230 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236», которыми определили конкретный перечень мест обязательного ношения масок в регионах «красной зоны» эпидбезопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, согласно этим изменениям, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах, как это ошибочно отметили в своих новостях некоторые СМИ.

В то же время ношение масок является обязательным в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

Напомним, тем же постановлением от 22 марта правительство изменило правила пересечения границы – теперь иностранцы и лица без гражданства при въезде в Украину должны иметь при себе негативное ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Для граждан Украины, которые пересекают государственную границу, условием, которое освобождает их от самоизоляции и обсервации, является наличие отрицательного ПЦР-теста, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения границы.
ForUm

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