Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о новых санкциях в случае завершения строительства российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции в Брюсселе после завершения двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое состоялось 23-24 марта в штаб-квартире Альянса, передает УНИАН.

По словам госсекретаря США, Германия является одним из ближайших союзников Соединенных Штатов, но по «Северному потоку-2» обе страны имеют реальные разногласия. «Это не секрет ни для кого», - заявил Блинкен.

Однако, по его словам, обе страны не позволят, чтобы вопрос по газопроводу стал препятствием для совместного взаимодействия в других вопросах.

Блинкен сообщил, что 23 марта провел хорошую встречу с Маасом и другими немецкими коллегами по двусторонней повестке дня, а также взаимодействию в НАТО через Европейский Союз и ООН.

«И также правда, что президент Джозеф Байден уже неоднократно очень четко подчеркивал, и по его мнению, «Северный поток-2» является плохой идеей. И я повторил эту мысль непосредственно министру иностранных дел Маасу, и я дал ясно понять, что компании, участвующие в сооружении газопровода, рискуют попасть под санкции США», - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что газопровод «Северный поток-2» «разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу российскому давлению и манипуляциям, и противоречит собственным заявленным целям энергетической безопасности Европы».

Блинкен отметил, что сообщил Маасу о том, что США продолжат отслеживать деятельность по завершению или введение в действие газопровода. «И если такая деятельность произойдет, мы примем решение о применении санкций», - подчеркнул Блинкен.

Также он сказал, что лично дал понять Маасу, что в позиции США нет двусмысленности.

Напомним, по крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте «Северный поток-2» или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.

24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта остановила его финансирование.

По информации немецких СМИ, правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий с газопроводом «Северный поток-2» на фоне угрозы санкций США.